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В Госдуме оценили возможные перемены на фоне смены генсека НАТО

Депутат Гутенёв: новый генсек НАТО не сможет изменить политику альянса

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Global Look Press

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вряд ли сумеет привнести существенные изменения в политику альянса. Также есть вариант, что он сочтет своего предшественника Йенса Столтенберга «недостаточно радикальным русофобом» и постарается в этом его превзойти, заявил депутат Госдумы Владимир Гутенёв в беседе с RT.

В целом все в действиях НАТО останется по-прежнему, так как ориентироваться генсек будет на решения США, считает Гутенёв. Истинным двигателем перемен в политике альянса, по его мнению, должны стать «европейские обыватели», которые страдают от антироссийской позиции.

«Даже Германия не может предотвращать экономический ущерб для собственного бизнеса и вынуждена отказываться от российских энергоносителей, делая свою экономику неконкурентоспособной, — объяснил депутат. — А что касается внешнеполитического трека, то здесь еще более печальная история».

Ничего принципиально на международной арене не изменится, пока обычные жители Германии, Франции и в целом се европейские обыватели не станут требовать от своих властей перемен, добавил парламентарий. Это может случиться, когда жители почувствуют серьезную угрозу в сохранении прежней политики, заключил он.

Напомним, накануне послы НАТО утвердили нидерландского премьера в качестве нового генсека альянса. Он приступит к исполнению своих обязанностей в октябре. СМИ называли его противовесом экс-президенту США Дональду Трампу, который может вновь избраться на пост президента США.

Ранее политолог объяснил, почему от нового генсека НАТО не ждут самостоятельности.

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