Военные Израиля заявили, что могут вернуть Ливан «в каменный век»

Израиль обладает значительным военным потенциалом, способным привести Ливан к серьезным последствиям в случае конфликта, однако не стремится к этому. Такое заявление сделал министр обороны Израиля Йоав Галант в среду в Вашингтоне, пишет Bloomberg.

«Мы не хотим ввязываться в войну, потому что для Израиля в этом нет ничего хорошего. У нас есть возможности вернуть Ливан в каменный век, но мы этого не хотим», — подчеркнул Галант в беседе с журналистами.

Министр также отметил, что обсудил с администрацией США планы по восстановлению ситуации в секторе Газа после конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в США заявили, что не уверены, что смогут помочь Израилю в случае войны с Ливаном.