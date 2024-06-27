В МИД заявили, что Россия рассматривает ответы на санкции Запада

Заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что правительство РФ рассматривает возможность сократить дипломатические отношения с государствами Запада в качестве ответа на санкционные меры. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По его словам, подобная мера в текущий момент изучается, а решения подобного рода рассматриваются на самом высоком уровне. Он добавил, что пока такого решения нет, спекулировать на эту тему контрпродуктивно.

Он подчеркнул, что работа посольств и дипломатов является тяжелой функцией, особенно в текущий условиях, которой нельзя пренебрегать, а каналы общения должны оставаться, в том числе и на высоком уровне.

До этого постоянное представительство России при Евросоюзе сообщило, что Евросоюз ставит под удар европейский бизнес во благо идеологических догм Брюсселя.

Также сообщалось, что Россия в ответ на санкции Евросоюза против Москвы расширяет список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну. В ведомстве напомнили, что 24 июня страны ЕС приняли очередной 14-й санкционный «пакет».

Ранее Россия ответила на санкции ЕС.