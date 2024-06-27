Колокольцев призвал ООН дать оценку атаке ВСУ на Севастополь

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал дать оценку со стороны организации ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму 23 июня. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

«Министр призвал дать должную оценку <…> очередному чудовищному преступлению киевского режима», — отмечается в заявлении Волк.

Накануне стало известно, что неразорвавшиеся суббоеприпасы, которыми была начинена выпущенная по Севастополю американская ракета, все еще могут встречаться в некоторых районах города. Об этом предупредил заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и начальник Севастопольского межрайонного следственного отдела Андрей Быков.

Севастополь 23 июня подвергся удару со стороны украинских войск. Бойцы ВСУ выпустили в направлении города пять американских ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями.

Ранее бывший американский разведчик назвал атаку на Севастополь актом войны США против РФ.