В США назвали обстрел пляжа в Севастополе терроризмом

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший прокомментировал обстрел пляжа в Севастополе, который совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ) американскими ракетами ATACMS. Об этом он сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

По его мнению, обстрел пляжа в Севастополе является «актом терроризма и войны США против российского гражданского населения».

По его мнению, конгресс Соединенных Штатов должен остановить безответственных и безрассудных политиков, которые напутствуют «ослабленного» президента Джо Байдена.

До этого в пресс-службе губернатора Севастополя Михаила Развожаева заявили, что в городе продолжается ликвидация последствий обстрела ВСУ пляжа в Учкуевке.

Также врачи провели операции и стабилизировали всех четырех детей, раненных при обстреле Севастополя со стороны ВСУ.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Системы противовоздушной обороны сбили четыре боеприпаса, при этом еще один взорвался в воздухе. Ранения различной степени тяжести получили 151 человек, еще четверых спасти не удалось. Среди них — двое детей.

Ранее стало известно, сколько людей остается в больнице после обстрела ВСУ Севастополя.