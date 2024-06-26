Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД отреагировали на решение ЕСПЧ по Крыму

МИД: решение ЕСПЧ по Крыму юридически ничтожно, Россия не будет его исполнять

close
100%
Vincent Kessler/Reuters

Обвинение России Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в нарушении ряда статей конвенции в иске Украины по Крыму юридически ничтожно, Россия не будет его исполнять. Об этом РИА Новости заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

«Конечно, не будем признавать. У нас есть федеральный закон, который говорит о том, какие решения мы признаем, какие — нет», — заявил Лукьянцев на полях Петербургского международного юридического форума в Санкт-Петербурге.

Российский дипломат напомнил, что Россия вышла из ЕСПЧ в 2022 году и не обязана соблюдать или исполнять его решения.

До этого Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении ряда статей в иске Украины по Крыму.

В документе перечислили более десяти статей, которые якобы нарушила российская сторона. В их числе: 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнений) и другие.

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами