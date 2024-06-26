В МИД отреагировали на решение ЕСПЧ по Крыму

Обвинение России Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в нарушении ряда статей конвенции в иске Украины по Крыму юридически ничтожно, Россия не будет его исполнять. Об этом РИА Новости заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

«Конечно, не будем признавать. У нас есть федеральный закон, который говорит о том, какие решения мы признаем, какие — нет», — заявил Лукьянцев на полях Петербургского международного юридического форума в Санкт-Петербурге.

Российский дипломат напомнил, что Россия вышла из ЕСПЧ в 2022 году и не обязана соблюдать или исполнять его решения.

До этого Европейский суд по правам человека признал Россию виновной в нарушении ряда статей в иске Украины по Крыму.

В документе перечислили более десяти статей, которые якобы нарушила российская сторона. В их числе: 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнений) и другие.

Ранее Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса.