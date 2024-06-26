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Госдеп США отреагировал на смерть американского госслужащего в Киеве

Госдеп США подтвердил смерть американского госслужащего в Киеве

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Shannon Stapleton/Reuters

Госдеп Соединенных Штатов подтвердил смерть сотрудника посольства США в Киеве. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает ТАСС.

По словам Миллера, дипломат скончался от естественных причин и нет никаких признаков преступления. Миллер выразил соболезнования семье и близким умершего и заявил, что других комментариев на эту тему у ведомства нет. Он добавил, что дипломат был подотчетен главе посольства в Киеве.

Днем 26 июня издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве в гостинице Hilton на бульваре Тараса Шевченко обнаружено тело атташе посольства США. Согласно медицинским данным, которые предоставило посольство США, мужчина страдал от высокого уровня холестерина.

Имя атташе не сообщается. По данным источников, скончавшийся дипломат приехал на территорию Украины 15 июня.

Ранее в Вашингтоне в ограду Белого дома врезался автомобиль.

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