РФ запретила въезд в страну 36 гражданам Новой Зеландии, включая мэра столицы

Российское руководство приняло решение запретить въезд в страну для 36 граждан Новой Зеландии. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.

Из заявления следует, что данная мера является ответом Москвы на санкции со стороны Веллингтона. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, власти Новой Зеландии вводят рестрикции в рамках «русофобской кампании» коллективного Запада.

«Въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 36 новозеландцев из числа политический деятелей, руководителей силовых структур, преподавателей высших учебных заведений, журналистов и общественных деятелей», — говорится в сообщении.

Пресс-служба МИД РФ уточнила, что попавшие под санкции люди занимаются формированием у жителей Новой Зеландии антироссийской позиции.

Также, по словам представителей ведомства, при принятии решения Москва учла отсутствие у Веллингтона планов отказаться от принятия новых санкций. В связи с этим российские власти намерены продолжить работу над актуализацией черного списка в отношении граждан Новой Зеландии.

Вместе с этим министерство иностранных дел опубликовало перечень с именами 36 новозеландцев, которым запретили въезд в РФ. В том числе в список попал мэр Веллингтона Тори Фанау.

Ранее РФ запретила въезд в страну 27 гражданам Австралии.