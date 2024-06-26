В Европе планируют закрыть «самую большую лазейку» в санкциях против России

Новые санкции ЕС против Белоруссии должны закрыть «самую большую лазейку» в ограничениях, направленных против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на совместное заявление представительства Бельгии в ЕС и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

В материале сказано, что ограничения против Минска должны будут сильно усложнить Москве возможность обходить санкции против нее.

«Этим пакетом мы только что закрыли самую большую лазейку в нашем санкционном режиме», — сказано в сообщении.

26 июня правительство Швейцарии в ежегодном докладе по вопросам безопасности сообщило , что военно-промышленный комплекс России адаптировался к западным санкциям.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что новые санкции Евросоюза против РФ являются попыткой заставить Москву экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) только странам ЕС и никому другому.

Ранее в Иране оценили влияние санкций на расчеты с Россией.