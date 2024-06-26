ООН осудила теракт в Дагестане

Члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) решительно осудили теракт в Дагестане. Об этом говорится в заявлении ООН, передает ТАСС.

«Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили гнусную и трусливую террористическую атаку в Дагестане 23 июня», — говорится в сообщении.

Днем 26 июня уполномоченный по правам человека в республике Запир Алхасов заявил, что шестнадцать человек, пострадавшие в результате терактов в Дагестане, остаются в двух медицинских учреждениях в Махачкале.

23 июня в дагестанском Дербенте несколько человек напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, обстреляли их из автоматов. Одновременно боевики открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе.

Ранее в Дагестане арестовали братьев Омаровых.