Помощник Алиева отреагировал на обвинения Армении в адрес России из-за Карабаха

Армении стоит отказаться от реваншистских иллюзий. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя слова секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, который обвинил Россию в «передаче Карабаха Азербайджану», передает агентство AzerTag.

Он отметил, что слова Григоряна — не что иное, как попытка прикрыть поражение предыдущего и нынешнего военно-политического руководства Армении, переложить вину на других и оправдаться.

Днем 26 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Армен Григорян унизил собственный народ, обвиняя Россию в утрате Нагорного Карабаха.

26 июня Григорян обвинил Россию в том, что она якобы сдала Нагорный Карабах Азербайджану. По его словам, Ереван вел боевые действия с Азербайджаном в момент, когда находился в полной зависимости от России. Также, согласно его утверждению, Россия захватила Нагорный Карабах.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Ранее Турция и Армения договорились уладить отношения.