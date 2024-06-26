В Грузии ответили отказом на призыв ЕС не обсуждать запрет пропаганды ЛГБТ

Грузия не будет следовать призыву Венецианской комиссии Совета Европы об остановке обсуждения запрета пропаганды «Международного общественного движения ЛГБТ» (признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщил председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Грузия никогда не согласится учесть рекомендацию Венецианской комиссии разрешить однополые браки. <...> В последнее время мы получаем от Венецианской комиссии неприемлемые для Грузии рекомендации», — заявил Мдинарадзе.

Он рассказал, что пакет «О защите семейных ценностей и прав несовершеннолетних»», инициированный правящей партией «Грузинская мечта — демократическая Грузия», будет принят в ближайшее время в первом чтении.

20 июня стало известно, что в парламенте Грузии поддержали запрет пропаганды ЛГБТ. Среди комитетов, проголосовавших за принятие документа, комитет по образованию, науке и делам молодежи, комитет по отраслевой экономике и экономической политике, комитет по правам человека и гражданской интеграции, а также комитет по здравоохранению и по социальным вопросам.

3 июня председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили подписал закон «О прозрачности иностранного влияния».

Ранее Папуашвили заявил, что единственный друг Грузии — ее собственный народ.