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В Грузии ответили отказом на призыв ЕС не обсуждать запрет пропаганды ЛГБТ

Депутат Мдинарадзе: власти Грузии продолжат обсуждать запрет пропаганды ЛГБТ

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РИА «Новости»

Грузия не будет следовать призыву Венецианской комиссии Совета Европы об остановке обсуждения запрета пропаганды «Международного общественного движения ЛГБТ» (признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщил председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Грузия никогда не согласится учесть рекомендацию Венецианской комиссии разрешить однополые браки. <...> В последнее время мы получаем от Венецианской комиссии неприемлемые для Грузии рекомендации», — заявил Мдинарадзе.

Он рассказал, что пакет «О защите семейных ценностей и прав несовершеннолетних»», инициированный правящей партией «Грузинская мечта — демократическая Грузия», будет принят в ближайшее время в первом чтении.

20 июня стало известно, что в парламенте Грузии поддержали запрет пропаганды ЛГБТ. Среди комитетов, проголосовавших за принятие документа, комитет по образованию, науке и делам молодежи, комитет по отраслевой экономике и экономической политике, комитет по правам человека и гражданской интеграции, а также комитет по здравоохранению и по социальным вопросам.

3 июня председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили подписал закон «О прозрачности иностранного влияния».

Ранее Папуашвили заявил, что единственный друг Грузии — ее собственный народ.

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