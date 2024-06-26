Помощник Блинкена полетит в Баку

Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен отправился в Баку на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госдепа.

«В Баку помощник госсекретаря О'Брайен встретится с высокопоставленными представителями властей Азербайджана, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, чтобы подчеркнуть прогресс в двусторонних отношениях и поддержку США в заключении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», — заявили в госдепе.

Помимо Азербайджана, О'Брайен отправится в Хорватию для участия в Дубровницком форуме, где будет обсуждаться евроатлантическая интеграция Западных Балкан.

До этого Ереван предложил Баку вместе расследовать нарушения режима прекращения огня.

Заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян также заявил, что у Еревана и Баку сохраняются разногласия по тексту мирного соглашения.

До этого азербайджанские пограничники взяли под контроль четыре освобожденных газахских села.