Помощник Блинкена полетит в Баку

Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен отправился в Баку на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госдепа.
«В Баку помощник госсекретаря О'Брайен встретится с высокопоставленными представителями властей Азербайджана, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, чтобы подчеркнуть прогресс в двусторонних отношениях и поддержку США в заключении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», — заявили в госдепе.
Помимо Азербайджана, О'Брайен отправится в Хорватию для участия в Дубровницком форуме, где будет обсуждаться евроатлантическая интеграция Западных Балкан.
До этого Ереван предложил Баку вместе расследовать нарушения режима прекращения огня.
Заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян также заявил, что у Еревана и Баку сохраняются разногласия по тексту мирного соглашения.
До этого азербайджанские пограничники взяли под контроль четыре освобожденных газахских села.