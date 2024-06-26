Захарова ответила на обвинения секретаря Совбеза Армении в адрес России

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян унизил собственный народ, обвиняя Россию в утрате Нагорного Карабаха. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Есть вещи, которые просто невозможно комментировать, не имея медицинского образования. Но главное другое, главное то, что таким образом, являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ»,— заявила она.

26 июня Григорян обвинил Россию в том, что она якобы сдала Нагорный Карабах Азербайджану. По его словам, Ереван вел боевые действия с Азербайджаном в момент, когда находился в полной зависимости от России. Также, согласно его утверждению, Россия захватила Нагорный Карабах.

19 сентября 2023 года власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее Захарова призвала Ереван прекратить «бесконечную возню» вокруг ОДКБ.