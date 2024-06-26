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В Госдуме рассказали о попытке арестовать российского депутата за границей

Депутат Морозов: в стране – члене МУС пытались арестовать российского депутата

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Инициатива по введению обязательного согласования зарубежных поездок российских депутатов направлена в первую очередь на их безопасность. Однажды уже был прецедент, когда российского парламентария пытались арестовать в стране, которая подчиняется Международному уголовному суду, заявил в беседе с НСН глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

Речь необязательно идет о недружественной стране – нормам МУС может подчиняться и лояльное к России государство, а сам депутат может об этом не знать, подчеркнул Морозов.

«Знаю один серьезный случай, когда в дружественной стране была попытка депутата арестовать по обвинению третьей, недружественной страны, — рассказал он. — Мы не на пустом месте формулировали эту инициативу».

Депутатов Морозов назвал носителями секретной информации, подчеркнув, что по этой причине любые происшествия с ними грозят безопасности всей страны.

Сейчас члены нижней палаты ездят за границу в уведомительном формате, однако, есть случаи, когда они даже на это не идут и не сообщают о своих выездах за рубеж. Новый законопроект позволит исключить подобные ситуации, при этом в целом при этом никаких значительных перемен или неудобств он не создаст, убежден парламентарий.

«Думаю, что в 99,9% случаев законопроект ничего не поменяет по сути: получил согласие – уехал», – заключил Морозов.

Напомним, накануне в Госдуму внесли законопроект, который в случае принятия обяжет депутатов и сенаторов подавать заявки на согласование поездок за границу. Также документ предусматривает санкции за несогласованную поездку за рубеж – досрочное прекращение полномочий.

Ранее в Госдуме предложили обязать дипломатов говорить за границей только по-русски.

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