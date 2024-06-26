Песков назвал НАТО враждебным России альянсом

Смена Йенса Столтенберга на премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на посту генерального секретаря НАТО вряд ли что-то поменяет в генеральной линии альянса по отношению к России. Об этом заявил пресс-секртарь президента России Дмитрий Песков.

«Вряд ли этот выбор способен что-либо поменять в генеральной линии НАТО и членов альянса, которые под непосредственным руководством США, и вместе, как Североатлантический альянс, работают с целью стратегического подавления РФ», — заявил он.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что в настоящий момент НАТО — вражеский для России альянс.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

26 июня послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генерального секретаря. Он приступит приступит к исполнению своих обязанностей с октября 2024 года.

Столтенберг охарактеризовал своего преемника как сильного лидера и «настоящего трансатлантика». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что должность Рютте ничего не решает в альянсе, где всем заправляют Соединенные Штаты.

До этого газета Politico писала, что на посту генсека НАТО Рютте должен будет выступить в роли политического противовеса экс-президенту США Дональду Трампу, который может вновь избраться на пост президента Соединенных Штатов в этом году.

Ранее президент Румынии отозвал свою кандидатуру на пост генсека НАТО.