Лавров заявил, что Россия заинтересована лишь в своей безопасности

Российская сторона заинтересована в том, чтобы с Запада не было угроз ее безопасности. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает ТАСС.

«Мы заинтересованы только в одном: чтобы с Запада не исходили угрозы безопасности», — сказал он.

До этого дипломат заявлял, что сложившаяся ситуация на Украине говорит о попытках западных стран собрать всю Европу «под свои знамена» ради нанесения «стратегического поражения» Российской Федерации. Также он отмечал, что Россия в случае новых переговоров по Украине не будет делать на период переговорного процесса каких-либо пауз в боевых действиях.

24 июня министр иностранных дел РФ провел встречу с белорусским коллегой Сергеем Алейником. Во время мероприятия он рассказал, что Москва ни с кем не ведет «подпольные» переговоры по украинскому кризису.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.