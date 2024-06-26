Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что Россия заинтересована лишь в своей безопасности

Лавров заявил, что угроза безопасности России не должна исходить от стран Запада

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Российская сторона заинтересована в том, чтобы с Запада не было угроз ее безопасности. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на X Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», передает ТАСС.

«Мы заинтересованы только в одном: чтобы с Запада не исходили угрозы безопасности», — сказал он.

До этого дипломат заявлял, что сложившаяся ситуация на Украине говорит о попытках западных стран собрать всю Европу «под свои знамена» ради нанесения «стратегического поражения» Российской Федерации. Также он отмечал, что Россия в случае новых переговоров по Украине не будет делать на период переговорного процесса каких-либо пауз в боевых действиях.

24 июня министр иностранных дел РФ провел встречу с белорусским коллегой Сергеем Алейником. Во время мероприятия он рассказал, что Москва ни с кем не ведет «подпольные» переговоры по украинскому кризису.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами