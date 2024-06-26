Правительство ДНР возглавит мэр Миасса

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник представил мэра города Миасса Челябинской области Егора Ковальчука в качестве кандидата на должность главы правительства региона. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам Пасечника, всю карьеру Ковальчук занимался вопросами жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и промышленности в Челябинской области, в Ханты-Мансийском автономном округе и министерстве строительства РФ.

Глава ЛНР уточнил, что до утверждения нового председателя правительства республики исполнять его обязанности будет первый заместитель Юрий Говтвин, который занимал этот пост «в самые сложные годы противостояния киевскому режиму».

6 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с журналистами на ПМЭФ анонсировал создание в РФ нового федерального округа, в который войдут пять регионов — Запорожская область, Луганская народная республика (ЛНР), Республика Крым, Херсонская область и Донецкая народная республика (ДНР). Новое территориальное образование может получить название «Новороссия».

Ранее в правительстве РФ сообщили о выделении более 5 млрд рублей на помощь новым регионам страны.