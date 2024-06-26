Кабмин продлит налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину продлить налоговые льготы на внутренние воздушные перевозки до января 2028 года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

«Речь идет о нулевой ставке НДС, которая распространяется на услуги по перевозке пассажиров и багажа через аэропорты Дальневосточного федерального округа, Республики Крым и города Севастополя, и ставке налога на добавленную стоимость в 10% для перевозок через аэропорты Московского авиационного узла», — отмечается в публикации.

Срок действия льгот истекал 1 января 2025 года, для их продления необходимо внести изменения в Налоговый кодекс.

23 июня старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура сообщила, что в России пенсионерам положены налоговый вычет на покупку жилья и другие меры поддержки.

До этого заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак в кулуарах ЦИПР-2024 заявлял, что Минпромторг России намерен продлить налоговые льготы для производителей электроники после 31 декабря 2024 года.

Ранее в России ввели налоговые льготы на долгосрочные сбережения.