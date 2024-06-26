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В Госдуму внесли законопроект о лишении мандатов за несогласованные поездки за границу

В Госдуме предложили лишать мандатов за несогласованные поездки за рубеж

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Мария Девахина/РИА Новости

В России разработали законопроект о лишении статуса депутатов Госдумы и членов Совета Федерации за несогласованные с руководством законодательных органов заграничные поездки. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Авторами законопроекта стали сенатор Вячеслав Тимченко и депутаты Госдумы Олег Морозов, Виктор Пинский и Василий Пискарев. Поправки в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы разрабатывались по поручению спикера нижней палаты Вячеслава Володина. В соответствии с ними, совет палаты в случае несогласованного выезда из России может инициировать процедуру прекращения полномочий.

Разработчики законопроекта объясняют необходимость внесения изменений активизацией деструктивной деятельности иностранных спецслужб на фоне проведения специальной военной операции. С помощью нововведений можно будет предотвратить посещение парламентариями тех государств, в которых имеется опасность их ареста или иных санкций.

До этого в Госдуме предложили приравнять вождение авто в нетрезвом виде к терроризму.

Ранее Госдума приняла законопроект о введении миграционного режима в РФ.

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