Совет Европы получил нового генсека

Новым генеральным секретарем Совета Европы стал экс-президент Швейцарии Ален Берсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Швейцарский политик занимал должность главы государства на протяжении года, с 1 января по 31 декабря 2023 года.

На посту генсека Совета Европы Берсе сменит хорватского политика Марию Пейчинович-Бурич, его полномочия начнутся 18 сентября 2024 года.

В марте российская сторона обратила внимание на отсутствие реакции руководства Совета Европы на теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

А в 2023 году генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич потребовала привлечь Россию к ответственности за ее действия на Украине, для этого она, в том числе, предложила создать единый реестр исков против Москвы.

Ранее стало известно, что политики тайно работают над вступлением Украины в ЕС.