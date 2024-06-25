Риттер проклял Америку из-за Ассанжа и свободы слова

Соединенные Штаты не смогли защитить Джулиана Ассанжа и не защитили свободу слова — ни один человек не должен столкнуться с тем, что пережил основатель WikiLeaks. Об этом в соцсети X пишет экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер.

«Ни один человек не должен переносить то, что перенес он. Будь проклята Америка за то, что она не защитила Джулиана. Будь проклята Америка за то, что она не защищает свободу слова», — заявил Риттер.

По мнению экс-разведчика, свобода слова окончательно стала «несвободна», а освобождение Ассанжа далось ему и его сторонникам слишком дорогой ценой.

До этого экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что журналиста Джулиана Ассанжа отпустили из британской тюрьмы, где он сидел по запросу Соединенных Штатов, только по той причине, что Ассанж согласился частично признать вину, пойдя на сделку.

Риттер также отметил, что дело Ассанжа стало прецедентом, что очень важно в американской системе права — теперь каждый американец находится под угрозой судьбы Джулиана Ассанжа.

Ранее сообщалось, что Ассанж лично предстанет перед судом на острове Сайпан.