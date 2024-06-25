Делегация России в Совете по правам человека ООН заявила о незаконном удержании власти на Украине. Эту точку зрения высказал представитель делегации России Ярослав Еремин, передает ТАСС.

Российский дипломат напомнил, что Конституционный суд Украины принял решение о том, что президент избирается на пять лет и его конституционный статус не содержит о другой продолжительности срока.

«Что же мы видим в реальности. Президентский срок избранного ранее главы Украины истек, а новые выборы так и не проведены. Таким образом, власть на Украине вновь, как и в 2014 году, узурпирована и удерживается незаконным путем», — заявил Еремин.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский «спрятал в стол» целый ряд законов и фактически лишил Верховную раду Украины статуса единственного законодательного органа страны.

24 мая российский президент Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась. Также Путин заявил, что Киев не заинтересован в проведении выборов на Украине и вечно будет тянуть с прекращением огня.