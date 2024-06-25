Президент Чехии заявил о необходимости мирных переговоров по Украине

Найти способ урегулирования конфликта на Украине исключительно путем военной поддержки этой страны невозможно, заявил президент Чехии Петр Павел. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства 25 июня провел встречу с премьер-министром республики Петром Фиалой и лидером оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андреем Бабишем. После ее завершения он пообщался с журналистами и рассказал, что участники мероприятия подтвердили необходимость продолжать оказывать помощь Киеву. Но в то же время представители властей и оппозиции сошлись во мнении, что им надо приложить усилия для мирного урегулирования кризиса.

«Я уже неоднократно подчеркивал, что в решении конфликта на Украине нельзя двигаться только в одном направлении, например, только с помощью военной поддержки, без политических и дипломатических переговоров. Никто с этим не спорит», — сказал президент.

При этом Павел добавил, что Бабиш обратил внимание на достаточно медленное продвижение к началу мирных переговоров.

До этого чешский лидер дал интервью для газеты Time, в ходе которого оценил возможность возвращения Украиной утраченных территорий. Как сказал глава государства, российские власти, скорее всего, сохранят контроль над новыми регионами.

Ранее Павел высказался о первой мирной конференции по Украине в Швейцарии.