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Президент Чехии заявил о необходимости мирных переговоров по Украине

Президент Чехии Павел: конфликт на Украине нельзя решить только военной помощью

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David W Cerny/Reuters

Найти способ урегулирования конфликта на Украине исключительно путем военной поддержки этой страны невозможно, заявил президент Чехии Петр Павел. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства 25 июня провел встречу с премьер-министром республики Петром Фиалой и лидером оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андреем Бабишем. После ее завершения он пообщался с журналистами и рассказал, что участники мероприятия подтвердили необходимость продолжать оказывать помощь Киеву. Но в то же время представители властей и оппозиции сошлись во мнении, что им надо приложить усилия для мирного урегулирования кризиса.

«Я уже неоднократно подчеркивал, что в решении конфликта на Украине нельзя двигаться только в одном направлении, например, только с помощью военной поддержки, без политических и дипломатических переговоров. Никто с этим не спорит», — сказал президент.

При этом Павел добавил, что Бабиш обратил внимание на достаточно медленное продвижение к началу мирных переговоров.

До этого чешский лидер дал интервью для газеты Time, в ходе которого оценил возможность возвращения Украиной утраченных территорий. Как сказал глава государства, российские власти, скорее всего, сохранят контроль над новыми регионами.

Ранее Павел высказался о первой мирной конференции по Украине в Швейцарии.

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