Молдавия официально начала переговоры о приеме в ЕС

Молдавия вслед за Украиной официально начала переговоры о приеме в Европейский союз. Начало заседания межправительственной конференции в Люксембурге транслировала пресс-служба Совета ЕС.

Переговоры о приеме в Евросоюз не ограничены по времени. Так Турция ведет переговоры по вступлению в союз уже 19 лет.

В конференции приняли участие министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Бельгии Аджа Лябиб, еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Вархейи и премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

25 июня Украина официально начала процесс переговоров о вступлении в Евросоюз на первом заседании межправительственной конференции ЕС-Украина.

Аджа Лябиб во время речи по случаю начала переговоров о приеме Украины в ЕС усомнилась, стоит ли ей дочитывать обращение.

25 июня официально стартовали переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Решение Брюсселя запустило длительный и сложный процесс приведения двух бывших советских республик в соответствие с европейскими нормами. В частности, к диалогу по существу стороны могут приступить лишь через год. Каковы шансы у Украины и Молдавии на вступление в Евросоюз и насколько может затянуться интеграция двух государств, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС признали, что Украине придется преодолеть долгий путь для вступления в союз.