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Грузинский активист рассказал о попытке втянуть Тбилиси в конфликт с Москвой

Активист Абуладзе: Запад хотел открыть второй фронт с Россией через Грузию

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Depositphotos

Западные страны хотели использовать Грузию для того, чтобы открыть второй фронт в конфликте с Россией, уверен активист Социалистической платформы республики Паата Абуладзе. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Нас хотели кинуть, просто сказать — открыть второй фронт. К нам приезжали министры обороны Англии, Польши, Литвы, Латвии, на митинге выступали там, хотят втянуть в войну», — заявил мужчина, который на днях приехал в ЛНР.

Он подчеркнул, что текущее руководство Грузии не пошло на поводу у Запада, так как понимало, что от этого пострадают ее собственные граждане.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», уничтожил страну. Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии сделают все для того, чтобы не допустить в стране «майдана» и «украинизации».

Позднее премьер выразил уверенность, что отношения Грузии и Запада улучшатся после завершения украинского конфликта.

Ранее стало известно, что Евросоюз готов лишить Грузию финансирования из-за закона об иноагентах.

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