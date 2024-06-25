Украина официально начала процесс переговоров о приеме в ЕС

Украина официально начала процесс переговоров о вступлении в Евросоюз на первом заседании Межправительственной конференции ЕС-Украина. Трансляцию вела пресс-служба ЕС.

Глава Европейского совета Шарль Мишель говорил, что Украина сможет вступить в союз к 2030 году, а также назвал предстоящий процесс долгим и трудным, на котором стране предстоит реализовать множество реформ.

«Украине и Молдове необходимо будет продолжить работу по укреплению институтов, борьбе с коррупцией и повышению экономической стабильности, чтобы соответствовать строгим стандартам полноправного членства в ЕС», — пояснил Мишель.

До этого эксперт Финансового университета Денис Денисов говорил, что Украина и Молдавия не выполнили условия для получения статуса кандидата на вступление ЕС, однако в рамках переговоров о евроинтеграции этих стран, ЕС может выработать для них «специальный формат» в своем составе.

Ранее стало известно, что политики тайно работают над вступлением Украины в ЕС.