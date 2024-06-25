В ЕС согласовали обязательства по безопасности между союзом и Украиной

Совет по общим делам Евросоюза согласовал проект документа по обязательствам в области безопасности между ЕС и Украиной. Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, передает РИА Новости.

«Сегодня утром совет ЕС утвердил проект соглашения обоюдных обязательств в области безопасности между ЕС и Украиной», — заявила Лябиб.

25 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию и Украину с началом официальных переговоров по вступлению стран в Евросоюз.

В этот же день глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что начало переговоров с Украиной и Молдавией об их присоединения к Евросоюзу является только началом длительного процесса.

Эксперт Финансового университета Денис Денисов сказал, что Украина и Молдавия не выполнили условия для получения статуса кандидата на вступление ЕС, однако в рамках переговоров о евроинтеграции этих стран, ЕС может выработать для них «специальный формат» в своем составе.

Ранее ЕС продлил действие механизма для беженцев с Украины.