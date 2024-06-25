Слуцкий отреагировал на освобождение Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого освободили из тюрьмы в Великобритании, для многих стал героем и борцом за правду. Об этом в беседе с RT рассказал глава Комитета Госдумы по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Однако для выхода на свободу ему пришлось признать себя виновным. США таким образом преуспели в криминализации журналистики и применении так называемого экстерриториального права, то есть распространении своих законов на граждан других государств», — сказал Слуцкий.

По его словам, эта сделка между американской прокуратурой и Ассанжем может поставить под угрозу свободу мировой прессы. Депутат добавил, что основателю WikiLeaks пришлось признать вину, потому что его состояние здоровья не позволяло ему оставаться в тюрьме.

25 июня в проекте WikiLeaks подтвердили, что Джулиан Ассанж заключил сделку с прокуратурой США. Соратники Ассанжа заявили, что кампания в его поддержку создала возможности для ведения продолжительных переговоров с министерством юстиции США. Итогом этих переговоров стала сделка, которая пока еще окончательно не оформлена.

Джулиан Ассанж приобрел всемирную известность благодаря созданию сайта WikiLeaks, на котором были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных материалов, включая видеозапись жертв из числа мирных иракских граждан.

Ранее жена Ассанжа поблагодарила всех причастных к его освобождению.