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Американист: демократы попытаются воспользоваться освобождением Ассанжа

Политолог Дробницкий: освобождение Ассанжа даст Байдену козырь перед Трампом

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Matt Dunham/AP

Если администрации нынешнего президента США Джо Байдена удастся заставить основателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа признать вину в шпионаже и подтвердить их версию «русского дела», это станет значительной победой демократов над республиканцами. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал американист Дмитрий Дробницкий.

«Дела у администрации Джо Байдена в преддверии выборов обстоят не очень хорошо. Один за другим их козыри против республиканцев утратили силу. Постепенно информационное влияние «русского дела» и слухов о работе Дональда Трампа на Кремль ослабевает. В этой ситуации и появляется сообщение об освобождении Джулиана Ассанжа», — отметил политолог.

Он допустил, что демократы постараются добиться от журналиста заявления, в котором он «разоблачит» Трампа.

Ассанж приобрел мировую известность благодаря созданию платформы WikiLeaks, где были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных документов, включая видеозапись с жертвами среди мирных иракцев в результате атаки американского вертолета в Багдаде.

25 июня аккаунт WikiLeaks в социальных сетях сообщил об освобождении Ассанжа из британской тюрьмы, откуда он отправляется в родную Австралию.

Предшествовавшие этому новости гласили о возможной сделке основателя WikiLeaks с американским обвинительным органом, в рамках которой он частично признает свою вину в обмен на уже отбытое наказание. По информации СМИ, данная договоренность должна полностью уладить все его юридические проблемы.

Ранее журналист Такер Карлсон прокомментировал освобождение Ассанжа.

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