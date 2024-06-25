В ГД раскритиковали ордер на арест Герасимова и Шойгу

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин прокомментировал «Ленте.ру» ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест бывшего министра обороны и действующего секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, а также начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

По словам Заварзина, МУС следует выдавать ордера на арест тех, кто наносит удары по мирным гражданам в Крыму, а ордерам на арест Шойгу и Герасимова он не стал бы придавать большого значения.

Депутат подчеркнул, что Россия не признает МУС и его решения, а председатель суда объявлен в розыск в РФ.

«На первых лиц они выдают, еще на кого-то. Никак к этому не надо относиться. Надо работать и заканчивать нашу спецоперацию», — пояснил депутат.

До этого Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова из-за предполагаемых международных преступлений на Украине.

Ранее выдавшая oрдер на арест Путина судья Томоко Аканэ стала новым председателем МУС.