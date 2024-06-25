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Лавров рассказал о планах западных стран в отношении Украины

Лавров: Запад через украинский кризис пытается собрать Европу под свои знамена

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Пресс-служба МИД РФ

Текущая ситуация на Украине свидетельствует о попытках западных стран собрать всю Европу «под свои знамена» ради нанесения «стратегического поражения» РФ. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Во вторник, 25 июня, глава внешнеполитического ведомства встретился со слушателями и преподавателями Академии управления при президенте Белоруссии. Дипломат прибыл в Минск накануне в рамках двухдневного визита.

«То, что мы видим вокруг Украины, отражает очередную попытку Запада вслед за 1812 годом, вслед за 1941 годом опять собрать пол-Европы под свои знамена, в данном случае практически всю Европу, чтобы, выдвинув в качестве марионетки режим [президент Украины Владимира] Зеленского, попытаться <...> нанести стратегическое поражение РФ», — сказал Лавров.

24 июня министр иностранных дел РФ провел встречу с белорусским коллегой Сергеем Алейником. Во время мероприятия он рассказал, что Москва ни с кем не ведет «подпольные» переговоры по украинскому кризису.

Как сказал глава внешнеполитического ведомства, коллективный Запад отказывается поддерживать диалог на справедливой основе. Более того, Киев самостоятельно мешает попыткам начать переговорный процесс с Москвой.

Ранее в МИД РФ назвали самую реалистичную основу для урегулирования конфликта на Украине.

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