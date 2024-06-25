В Венгрии заявили, что вступление Украины в Европейский союз займет годы

Вступление Украины в состав Европейского союза займет годы, а представления украинского президента Владимира Зеленского о нескольких месяцах является утопией. Об этом в интервью РИА Новости заявил венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради.

Эксперт сослался на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, давшего понять, что процесс вступления Киева в ЕС займет много лет. Поэтому надежды Зеленского на скорое членство в Евросоюзе представляют из себя утопию.

Ногради отметил, что Киев пообещал выполнить все требования Будапешта относительно прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, поэтому Венгрия вряд ли станет блокировать на данном этапе начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС на данном этапе. При этом переговоры будут продолжаться столь долго, что сейчас невозможно сказать, когда они закончатся.

До этого журналист Ставрос Атламазоглу заявил, что устав НАТО не позволит Украине стать членом блока на предстоящем июльском саммите.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокирует выделение €6,5 млрд Украине.