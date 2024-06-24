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Трамп рассказал о «пытках» в тюрьме

Штаб Трампа заявил избирателям, что политика пытали в тюрьме в штате Джорджия

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Justin Lane/AP

Бывший президент США Дональд Трамп в новой рассылке для сторонников рассказал, что его «пытали» в тюрьме, когда делали снимок для картотеки по одному из уголовных дел. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб республиканца.

«Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сотворили. Тогда они пытали меня в тюрьме, а затем сделали снимок для картотеки», — говорится в рассылке штаба Трампа.

Трамп в августе 2023 года сдался в тюрьму в штате Джорджия. Решение принял суд по уголовному делу о попытках «рэкетирскими» методами переиграть итоги президентских выборов 2020 года. Республиканец неоднократно публично оспаривал результаты голосования.

Экс-президента сфотографировали при аресте, а снимок распространил офис шерифа округа Фултон. Позже штаб Трампа активно использовал это фото в предвыборной кампании, в том числе продавая футболки и кружки.

В результате Трамп провел под стражей всего около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в размере $200 тыс.

До этого Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии предположил, что нынешний президент США Джо Байден, вместо того чтобы активно готовиться к выступлению на дебатах, просто отсыпается.

Ранее телеканал CNN узнал правила дебатов Байдена и Трампа.

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Выборы в США — 2024
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