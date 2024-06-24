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ЕС и Украина до конца июня могут подписать соглашение по безопасности

Боррель: ЕС до конца июня может подписать с Украиной соглашение по безопасности

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Global Look Press

Евросоюз и Украина собираются до конца июня подписать соглашение о гарантиях безопасности для страны. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС, передает ТАСС.

«Мы финализируем текст по гарантиям безопасности для Украины», — сказал он.

Дипломат выразил надежду, что работа очень скоро закончится, чтобы подписать этот документ.

«Возможно, в этом месяце, может быть, на полях следующего саммита ЕС (27-28 июня. — «Газета.Ru»)», — заявил он.

Он также отметил, что данное соглашение пошлет сигнал России о поддержке украинского государства Евросоюзом.

13 июня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на саммите G7 соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. В документе говорится, что Соединенные Штаты будут в течение 10 лет предоставлять Украине военную продукцию, разведданные, а также тренировать солдат украинской армии и развивать военно-промышленный комплекс страны.

До этого сообщалось, что Евросоюз согласовал проект документа о предоставлении Украине гарантий безопасности. Он предусматривает политическую, военную и экономическую помощь Киеву, но исключает участие военных ЕС в конфликте.

Ранее Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

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