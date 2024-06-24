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В ЕС решили пустить активы РФ на закупку оружия для Киева

Боррель: главы МИД ЕС решили использовать доходы от активов РФ на нужды Украины

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Jean-Francois Badias/AP

Министры иностранных дел стран — членов Европейского союза (ЕС) приняли решение об использовании доходов от заблокированных активов РФ на закупку оружия для Украины. Об этом сообщил верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, слова которого передает ТАСС.

Дипломат уточнил, что средства будут перечислены в Европейский фонд мира. Эта структура была создана в 2021 году и занимается оказанием военной помощи государствам — партнерам ЕС, а также финансированием военных миссий регионального содружества.

«Министры согласовали легальные рамки для использования прибыли от замороженных активов России, чтобы направить в Европейский фонд мира. Прибыль от активов будет скорейшим образом использована на благо Украины», — сказал Боррель.

Он уточнил, что в ближайшее время Брюссель выделит Киеву €1,4 млрд из доходов от российских активов. До конца текущего года ЕС перечислит в пользу Украины еще €1 млрд. Данные средства будут потрачены на поставку в зону конфликта боеприпасов и систем противовоздушной обороны (ПВО), а также на поддержку производства оружия.

Утром 24 июня глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что страны — члены ЕС достигли договоренности по использованию доходов от замороженных российских активов на нужды Украины. По ее словам, региональное содружество согласовало достаточные гарантии безопасности для запуска этого процесса.

Ранее в ЕС заявили, что нашли способ преодолеть вето Венгрии на использование доходов от активов РФ на закупку оружия для Украины.

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