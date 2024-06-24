Лавров ответил на вопрос о приглашении России на вторую конференцию по Украине

Власти России не получали никаких обращений по поводу возможного созыва второй конференции по Украине после первого саммита в Швейцарии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что «Россия слышит анонсы» планов проведения второй конференции.

«Говоря о планах провести вторую конференцию в развитии вот этой сходки в Бюргенштоке, могу только сказать, что мы слышим то, что говорят публично», — отметил он.

Министр уточнил, что в публичном поле «никаких обращений к нам не было».

Швейцарская конференция по Украине состоялась 15 и 16 июня в Бюргенштоке. По итогам встречи было создано совместное коммюнике. Из 91 участника конференции документ поддержали только 76 стран.

Лавров выражал уверенность, что мировое большинство не захотело подписываться под ультиматумами в адрес России на конференции.

16 июня глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что власти конфедерации проведут дискуссии с Россией после конференции по Украине. Сообщалось также, что во время саммита более половины участников заявили о необходимости присутствия России.

Ранее на Украине сообщили, где может состояться второй саммит по урегулированию конфликта.