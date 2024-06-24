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Бывший канцлер Австрии призвал добиваться прекращения огня на Украине

Экс-канцлер Австрии Курц: Запад должен добиваться прекращения огня на Украине

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Lisi Niesner/Reuters

Страны Запада должны добиваться прекращения боевых действий на Украине путем переговоров. Об этом в интервью швейцарской газете Blick заявил бывший канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, Россия проявляет невероятную решимость. Экс-канцлер также отметил, что РФ является ядерной державой.

«Когда-нибудь будет просто необходимо начать переговоры», — сказал он.

Курц также выразил мнение, что западным государствам необходимо отказываться от «блокового мышления», их целью должно стать «прекращение огня и кровопролития» на Украине. В ином случае Европе нужно опасаться «раскола мира» на блоки и негативных последствий для глобальной экономики, считает он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал завершение украинского конфликта в числе важнейших пунктов начинающегося 1 июля председательства его страны в Совете Евросоюза.

Он также заявил, что НАТО будет проводить военную миссию на территории Украины, однако Будапешт не примет в ней никакого участия.

Ранее Вучич заявил, что конфликт на Украине постепенно ведет мир к катастрофе.

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