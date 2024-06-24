Европейский союз ввел санкции против 28 фирм из КНР и Турции

Европейский союз (ЕС) ввел санкции в отношении ряда китайских и турецких компаний, обвинив их в обходе действующих рестрикций против РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя регионального содружества.

По словам источника, под ограничения попали 19 фирм из КНР и девять организаций из Турции. Кроме того, Брюссель решил ввести санкции против одной индийской и одной казахстанской компаний.

О каких именно фирмах идет речь, в материале не уточняется.

24 июня ЕС принял 14-й пакет антироссийских санкций, в том числе введя ограничения в отношении компании «Уральские Авиалинии». Вместе с ней в черный список попали группа «Волга-Днепр», а также аэропортовый холдинг «Новапорта» и «Совкомфлота».

В региональном содружестве пояснили, что упомянутые организации якобы «оказывают материальную поддержку» или «получают выгоду» от правительства РФ. Более того, Брюссель подозревает их в участии в «подрыве территориальной целостности и суверенитета» Украины.

Среди физических лиц под санкции ЕС попали главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Александр Моисеев и глава Росимущества Вадим Яковенко. В то же время рестрикции коснулись мэра Мариуполя Олега Моргуна, государственного секретаря Союзного государства РФ и Белоруссии Дмитрия Мезенцева и ряда других людей.

Ранее в МИД РФ прокомментировали принятие 14-го пакета санкций ЕС.