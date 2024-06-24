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На Украину с визитом приехала председатель бундесрата Мануэла Швезиг

Bild на русском: в Киев приехала председатель бундесрата Мануэла Швезиг

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Michael Fischer/dpa/Global Look Press

В Киев с визитом приехала глава правительства земли Мекленбург-Передняя Померания и действующий председатель бундесрата Мануэла Швезиг. Об этом сообщает Telegram-канал «Bild на русском».

По данным Telegram-канала, ранее Швезиг называли «союзником Кремля», так как она, к примеру, до последнего отстаивала проект газопровода «Северный поток — 2», по которому газ должен был доставляться из России в Германию. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник говорил, что никогда не пожмёт ей руку.

Позже политик утверждала, что 2022 год стал для нее поворотным.

«Моя поездка — это знак солидарности всех 16 федеральных земель с Украиной. Украина должна победить в этой войне, и нельзя допустить, чтобы России сошла с рук эта агрессия», — поделилась Швезиг.

22 июня сообщалось, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс посетил Украину. Стороны обсудили влияние новой военной и экономической помощи США, долгосрочные обязательства в обороне и других сферах, а также работу над восстановлением Украины.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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