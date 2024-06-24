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Военный эксперт назвал цели атаки ВСУ на Севастополь

Военэксперт Артамонов: ВСУ атаковали Севастополь, чтобы склонить РФ к диалогу

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U.S. Army

Киев и коллективный Запад атаковали Севастополь, преследуя две глобальные цели — сократить российский флот и склонить Москву к переговорам. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт Александр Артамонов.

Он напомнил, что призывы к переговорам на условиях Запада звучали на конференции по Украине в Швейцарии, что в очередной раз подтверждает то, что «война им больше не нужна».

«Им нужно закрепление статуса-кво. <...> Потому что, если вдруг обрушится фронт, сами понимаете, они будут терять с каждым днем нашего продвижения вперед», — сказал Артамонов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь пятью ракетами ATACMS. По данным Минобороны России, удар нанесли в 12.15 мск 23 июня, в День Святой Троицы. Четыре цели были сбиты, однако боевая часть пятой ракеты подорвалась в воздухе над городом. Обломки упали на одни из самых популярных севастопольских пляжей: Учкуевку и Любимовку.

Как сообщили в российском Минздраве, в результате пострадали 124 человека, в том числе 27 детей, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее военкор заявил, что ракеты на Севастополь наводил американский беспилотник.

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