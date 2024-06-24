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Посольство Израиля в России осудило теракты в Дагестане

Посольство Израиля в России осудило теракты в Дербенте и Махачкале

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Посольство Израиля в РФ осудило теракты в Дагестане, выразив надежду, что виновные будут наказаны со всей строгостью закона. Об этом говорится в сообщении израильской дипмиссии в Telegram-канале.

«Сейчас, как никогда, международному сообществу крайне важно объединиться против исламского терроризма и экстремизма, который представляет глобальную угрозу для мирного населения», — отмечается в публикации.

Дипмиссия выразила соболезнования и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

До этого генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил, что потрясен произошедшим терактом в Дагестане и выражает соболезнования.

23 июня в Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде. Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов, сообщили в МВД. В результате нападения в синагоге начался пожар.

Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Во время нападения в церкви забаррикадировались 19 человек — священнослужители и прихожане. Позднее их эвакуировали сотрудники МВД.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в одном из боевиков из Дербента узнали бойца UFC и воспитанника Нурмагомедова.

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Теракт в Дагестане
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