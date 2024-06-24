Генсек ШОС заявил, что потрясен событиями в Дагестане

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин заявил, что потрясен произошедшим терактом в Дагестане и выражает соболезнования. Его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что терроризму не может быть никаких оправданий.

Чжан Мин добавил, что бескомпромиссная борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом — является одним из приоритетных направлений деятельности ШОС, которая продолжит добиваться полного искоренения этих явлений.

23 июня в Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде. Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов, сообщили в МВД. В результате нападения в синагоге начался пожар.

Одновременно неизвестные открыли стрельбу в Махачкале. Обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина и находящаяся неподалеку синагога. Также произошла перестрелка рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. Во время нападения в церкви забаррикадировались 19 человек — священнослужители и прихожане. Позднее их эвакуировали сотрудники МВД.

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Ранее в одном из боевиков из Дербента узнали бойца UFC и воспитанника Нурмагомедова.