Источник в силовых структурах Дагестана назвал число погибших правоохранителей

В Дагестане в результате терактов погибли семь правоохранителей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«Известно о как минимум семи погибших сотрудниках правоохранительных органов», — сказал собеседник.

Один из них — начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев. Он погиб, получив тяжелое ранение в ходе перестрелки с террористами в Дербенте.

23 июня вечером в двух городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

По данным Telegram-канала 112, число погибших во время террористической атаки на Дагестан увеличилось до 10, восемь из них — сотрудники полиции.

Ранее было названо точное число ликвидированных в Дагестане боевиков.