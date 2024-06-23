Захарова прокомментировала удар ВСУ по Севастополю

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар ВСУ по Севастополю дальнобойными ракетами американского производства ATACMS ритуальным преступлением. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что день Святой Троицы для удара был выбран «неслучайно».

«А мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима - это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И, конечно, православием и христианством в целом», — заявила Захарова.

Она также назвала удар ВСУ по Севастополю «ритуальным преступлением». Подобные атаки Украина часто совершает в даты больших праздников, указала дипломат.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Согласно сообщению ведомства, около 12:15 по мск украинские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Севастополя. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре американские ракеты ATACMS.

Еще одна ракета из-за воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета и взорвалась в воздухе над территорией города. В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадали более 20 мирных жителей, в том числе дети.

Ранее атаку ВСУ на Севастополь назвали террором против мирного населения.