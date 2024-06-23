Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова прокомментировала удар ВСУ по Севастополю

Захарова назвала удар ВСУ по Севастополю ритуальным преступлением

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар ВСУ по Севастополю дальнобойными ракетами американского производства ATACMS ритуальным преступлением. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что день Святой Троицы для удара был выбран «неслучайно».

«А мы же прекрасно понимаем, что стоит внутри сущности киевского режима - это глубинная ненависть ко всему, что связано с Россией, с русской, российской культурой. И, конечно, православием и христианством в целом», — заявила Захарова.

Она также назвала удар ВСУ по Севастополю «ритуальным преступлением». Подобные атаки Украина часто совершает в даты больших праздников, указала дипломат.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. Согласно сообщению ведомства, около 12:15 по мск украинские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Севастополя. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре американские ракеты ATACMS.

Еще одна ракета из-за воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета и взорвалась в воздухе над территорией города. В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадали более 20 мирных жителей, в том числе дети.

Ранее атаку ВСУ на Севастополь назвали террором против мирного населения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами