Матвиенко назвала одну из важных государственных задач

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поздравила причастных с Днем народных художественных промыслов. Поздравление размещено на сайте Совета Федерации.

Она отметила, что возрождение и развитие художественных промыслов и ремесел, продвижение этой продукции на внутренние и внешние рынки — это одна из важных государственных задач.

«Художественные промыслы и ремесла заключают в себе историко-культурный опыт нашего многонационального народа», — сказал Матвиенко.

Председатель Совфеда подчеркнула, что самобытное творчество является гордостью России.

«Все поколения мастеров, способных своими руками создавать красоту, объединены любовью к Родине, заботой о сохранении ее великого духовного и материального наследия», — добавила она.

Матвиенко пожелала успехов, добра и благополучия всем, для кого народные художественные промыслы являются ежедневной работой и источником вдохновения.

До этого стало известно, что Валентина Матвиенко может стать сенатором от Санкт-Петербурга, ее кандидатуру предложил губернатор города Александр Беглов.

Ранее Матвиенко заявила, что в российском обществе появился запрос на обновление элит.