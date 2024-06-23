В Bloomberg узнали, что Трамп выбрал вице-президента

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп, который собирается участвовать в выборах президента в ноябре, уже решил, кого выберет своим кандидатом в вице-президенты, но пока что не сообщил об этом республиканцам. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Трамп 22 июня в Филадельфии заявил, что кандидат на пост вице-президента в следующий четверг будет присутствовать на дебатах, которые пройдут в Атланте.

До этого старший корреспондент телеканала ABC из пула Белого дома Селина Ван сообщила, что президент США Джо Байден тренируется стоять 90 минут на ногах для того, чтобы подготовиться к дебатам с Дональдом Трампом.

До этого Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии предположил, что Байден, вместо того чтобы активно готовиться к выступлению на дебатах, просто отсыпается.

21 июня американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что основное внимание зрителей дебатов между кандидатами в президенты Соединенных Штатов будет приковано к тому, сможет Джо Байден оставаться сосредоточенным и не терять концентрацию.

Ранее Трамп назвал ошибочными слова Байдена про Украину и НАТО.