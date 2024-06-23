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В Крыму заявили, что Запад страшит новый миропорядок

Постпред Крыма Мурадов заявил, что Запад боится формирования нового миропорядка

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РИА Новости

Коллективный Запад во главе с США боится формирования нового справедливого и полицентричного мира, поэтому там пытаются всяческими путями дискредитировать страны, которые придерживаются этой стратегии. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

По его словам, к числу контрмер со стороны Запада относятся разнообразные «мирные инициативы», наподобие форума по Украине в Швейцарии.

На сегодняшний день перед Вашингтоном стоит задача не допустить сплочения тех сил, которые заинтересованы в формировании мирового большинства, противодействующего сохранению монополии Запада, отметил Мурадов.

«Эти планы легко прослеживаются в документах, которые предлагается принять на инспирированных коллективным Западом форумах. К примеру, за требованием передать Украине Запорожскую АЭС скрывается угроза бомбить этот объект для устрашения европейцев возможным ядерным загрязнением», — заявил он.

Исходя из принятого на саммите в Швейцарии коммюнике, следует ждать усиления диверсий против торговых судов в Черном море и «воплей о том, что Россия якобы подрывает мировую продовольственную безопасность и морит голодом беднейшие страны», считает вице-премьер крымского правительства.

Швейцарская конференция по Украине прошла в период с 15 по 16 июня в Бюргенштоке.

Совместное коммюнике по итогам встречи призывает вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией, призывает предоставить доступ к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех российских и украинских военнопленных. В документе также говорится о необходимости диалога между Москвой и Киевом. Из 91 участника конференции коммюнике поддержали только 76 стран.

Ранее экс-депутат Рады указал на интересную деталь в коммюнике саммита по Украине.

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