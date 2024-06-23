Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции рассказали о мести саудовского принца Байдену

Sabah: Саудовская Аравия отомстила Байдену за критику наследного принца

close
100%
Louisa Gouliamaki/Reuters

Окончание нефтедолларого соглашения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией стало местью наследного принца Мухаммеда бин Салмана, которого американский президент Джо Байден называл «изгоем». Об этом заявил директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

Он также заявил, что старый мировой порядок рушится. По его мнению, Запад, преследовавший максимальные цели, ускоряют переход к постамериканской эпохе еще больше.

10 июня сообщалось, что администрация Джо Байдена и Саудовская Аравия близки к заключению договора в сфере обороны в обмен на нормализацию дипломатических отношений королевства с Израилем. Сделка может усилить напряженность в отношениях с Ираном, который является конкурентом Саудовской Аравии в регионе и углубляет свои связи с Россией.

До этого Саудовская Аравия отказалась принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, так как там не было представителей России.

Ранее суд в США рассекретил видео, снятое саудовским шпионом для боевиков перед 11 сентября.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами