Окончание нефтедолларого соглашения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией стало местью наследного принца Мухаммеда бин Салмана, которого американский президент Джо Байден называл «изгоем». Об этом заявил директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

Он также заявил, что старый мировой порядок рушится. По его мнению, Запад, преследовавший максимальные цели, ускоряют переход к постамериканской эпохе еще больше.

10 июня сообщалось, что администрация Джо Байдена и Саудовская Аравия близки к заключению договора в сфере обороны в обмен на нормализацию дипломатических отношений королевства с Израилем. Сделка может усилить напряженность в отношениях с Ираном, который является конкурентом Саудовской Аравии в регионе и углубляет свои связи с Россией.

До этого Саудовская Аравия отказалась принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, так как там не было представителей России.

Ранее суд в США рассекретил видео, снятое саудовским шпионом для боевиков перед 11 сентября.