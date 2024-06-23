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Трамп заявил, что Байден не готовится к дебатам, потому что спит

Трамп считает, что Байден отсыпается вместо подготовки к дебатам с ним

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Chip Somodevilla/Reuters

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Филадельфии предположил, что действующий американский лидер Джо Байден, вместо того чтобы активно готовиться к выступлению на дебатах, просто отсыпается. Слова Трампа передает ТАСС.

Трамп заявил, что ходят слухи что Байден заперся, чтобы подготовиться к дебатам, но он этого не делает, так как спит», — сказал Трамп, отметив, что Байдену незадолго до дебатов «сделают укол», чтобы придать сил.

До этого Трамп заявил, что Джо Байден в скором времени втянет страну в третью мировую войну.

21 июня американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что основное внимание зрителей дебатов между кандидатами в президенты Соединенных Штатов будет приковано к тому, сможет Джо Байден оставаться сосредоточенным и не терять концентрацию.

Ранее Трамп оценил возможность войны между США и Китаем.

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